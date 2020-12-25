Улан-Удэ, , 05:36 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 24 757. Об этом утром 25 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 13 375 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 562 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1526 больных. На амбулаторном лечении находится 841 человек, наблюдается 4694 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 21 828 (+282) человек.

В реанимации остаются 86 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 52 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 60,4% — из 2528 перепрофилированных коек заняты 1526.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 387 человек.

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