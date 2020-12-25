Южно-Сахалинск, , 05:30 — REGNUM С 21 декабря жители Дальнего Востока голосуют за название для новой единой авиакомпании Дальнего Востока. В лидеры практически сразу вышло фирменное название действующего перевозчика — «Аврора», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт голосования.

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За «Аврору» на утро пятницы 25 декабря проголосовали уже 2767 человек. На втором месте «Дальавиа» — 1282 голоса, на третьем — «Дальний Восток» — 792 голоса. 528 участников голосования считают, что единая авиакомпания Дальнего Востока должна называться «Тайга», 98 — «Восток», 93 — «Крылья Востока», 79 — «Амур».

Среди предложенных названий для нового авиаперевозчика есть такие как «Тигралёт», «Заря», «Восход», «Орлан», «Альбатрос».

Как сообщало ИА REGNUM, единую дальневосточную авиакомпанию создадут до конца 2020 года на базе «Авроры». В наблюдательный совет войдут главы всех дальневосточных регионов и представители правительства РФ. На прошедшем 17 декабря заседании совета директоров ПАО «Аэрофлот» было принято решение о продаже 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора».