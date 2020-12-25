Сеул, , 05:08 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных новым коронавирусом — 1241 человека, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 1216 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. При этом в стране впервые выявляют более 1200 зараженных за одни сутки. Центр связывает резкий рост заболеваемости с 288 новыми случаями инфицирования SARS-CoV-2 в одном из домов престарелых в Сеуле.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 54 770. Также за 24 декабря в стране скончались 17 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 773 человека.