Новосибирск, , 04:54 — REGNUM В Новосибирской области с 1 января 2021 года начинают действовать новые тарифы для пассажиров на проезд в поездах пригородного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Так, с начала нового года стоимость проезда в первой зоне (до 5 км) пригородного сообщения будет повышена на 2 рубля и составит 26 рублей, стоимость проезда в пределах от двух до четырех зон (от 6 до 35 км) осталась на уровне действующих тарифов.

«Это позволило сохранить стоимость проезда на уровне общегородских и пригородных перевозок на наземном пассажирском транспорте при совершении пассажирами поездок в городской черте и на незначительные расстояния на территории Новосибирской области, — уточнили в минтрансе. — Начиная с пятой зоны, рост тарифов в среднем не превысит уровня индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 15 декабря подорожал проезд в общественном транспорте Новосибирска.

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