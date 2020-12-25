Южно-Сахалинск, , 04:52 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили ещё 143 случая заражения коронавирусом (днём ранее — 139). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 850 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Читайте также: В Нигерии зафиксировали еще одну мутацию коронавируса

С 21 по 25 декабря на Сахалине зафиксировали 580 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались на неделе ещё два пациента с коронавирусом. За всё время в островном регионе зарегистрировано 15 смертей от COVID-19.

За последние сутки был выписан с выздоровлением 201 человек. За весь период пандемии справились с болезнью 11 549 жителей. Продолжают лечиться от COVID-19 3286 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2, представляющая форму его мутации, выявлена на территории Нигерии, передает телеканал eNCA со ссылкой на главу Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонгу.