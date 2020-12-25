Пекин, , 04:44 — REGNUM В рамках годовой общенациональной кампании по борьбе с киберпреступлениями Китай раскрыл 1759 синдикатов, вовлеченных в преступления через интернет, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

За время кампании, запущенной в конце 2019 года, полиция разрешила около 32 тыс. уголовных дел, выследила 17 тыс. подозреваемых и изъяла 29,95 млрд юаней (около $4,58 млрд) активов, связанных с незаконной деятельностью, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

В одном случае синдикат, возглавляемый человеком по фамилии Ван из северо-западной китайской провинции Ганьсу, получил более 2,8 млрд юаней, предлагая мошеннические кредиты через онлайн-платформы с 2018 года. Ван был приговорен к пожизненному заключению в сентябре 2020 года.

Масштабные репрессии дали свои результаты. Статистика, опубликованная министерством, показывает, что число онлайн-учреждений, вовлеченных в мошеннические кредиты по всей стране, сократилось на 86% с пика, достигнутого в 2019 году.

По другому эпизоду было установлено, что 10 человек во главе с человеком по фамилии Тан из северо-западной китайской провинции Шэньси выдавали себя за журналистов и вымогали более 6 млн юаней с 2016 года у местных организаций и частных лиц, угрожая разоблачить их неправомерную практику в интернете.

Тан был приговорен к 22 годам тюремного заключения за создание и руководство преступным синдикатом.