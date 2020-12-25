Пекин, , 04:28 — REGNUM Китай активизировал правоохранительную и финансовую поддержку в сфере охране окружающей среды после того, как его высший законодательный орган принял в 2018 году решение об усилении работы по данному направлению, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Доклад был подготовлен после того, как Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) изучил ход исполнения этого решения с июня по сентябрь. Законодатели рассмотрели его 23 декабря на продолжающемся заседании комитета.

Согласно отчету, в 2019 году Китай наложил в общей сложности 162,8 тыс. административных штрафов на нарушителей законодательства в сфере окружающей среды, наложив штрафы или конфисковав денежных средств на общую сумму почти 11,88 млрд юаней (около $1,82 млрд).

С 2018 года органы общественной безопасности по всей стране раскрыли более 12 тыс. дел, связанных с загрязнением окружающей среды, а суды всех уровней рассмотрели 89 тыс. связанных с этим уголовных дел и почти 510 тыс. гражданских дел первой инстанции.

Согласно отчету, в 2019 году на охрану окружающей среды было направлено более 1 трлн юаней государственных средств, что на 11,9% больше, чем в 2018 году.