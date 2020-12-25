Пекин, , 04:13 — REGNUM Более половины китайских взрослых страдают от излишнего веса и ожирения, говорится в докладе, выпущенном органами здравоохранения Китая, передает агентство Синьхуа.

Согласно отчету, основанному на результатах общенационального исследования питания и хронических заболеваний китайских граждан в период с 2015 по 2019 год, уровень избыточного веса и ожирения среди детей в возрасте от шести до 17 лет составляет 19%, а среди детей в возрасте до шести лет — 10,4%

Распространенность избыточного веса и ожирения растет довольно быстро и затрагивает все возрастные группы, заявил, главный диетолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжао Вэньхуа.

Чжао объяснял высокую распространенность проблем со здоровьем несбалансированным питанием и особенно чрезмерным потреблением пищи с высоким содержанием жиров и сахара, а также отсутствием физической активности из-за безудержного использования гаджетов и электроники.

Эксперт призвал принять меры по оптимизации поставок здоровой пищи и пропаганде здорового питания при одновременном увеличении объемов строительства общественных пространств для физических упражнений.

Чжао также подчеркнул важность повышения осведомленности общественности о борьбе с лишним весом, а также профилактики проблем со здоровьем, связанных с лишним весом, среди детей и подростков. Опрос, организованный Национальной комиссией здравоохранения и проведенный охватил почти 600 млн человек.