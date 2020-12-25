Штат Калифорния, США, , 04:19 — REGNUM Из-за лесного пожара, который вспыхнул вблизи базы морской пехоты США Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния), было эвакуировано около семи тысяч человек. Об этом 24 декабря сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что, в соответствии с приказом, эвакуации подлежали часть сотрудников военной базы, а также жители расположенного поблизости городка Фоллбрук. В районе пожара в целях безопасности также было отключено электричество.

До того, как пожарные подразделения смогли приостановить распространение огня, пожар успех охватить около 13 квадратных километров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп одобрил обращение властей Калифорнии о введении в штате в связи с лесными пожарами режима масштабного бедствия.

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