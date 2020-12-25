Благовещенск, , 04:02 — REGNUM В Амурской области на текущей неделе выявили ещё 560 носителей коронавируса. Только за последние сутки заражение SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 141 человека (днём ранее — у 140), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 118 человек болеют ОРВИ, 19 — пневмонией. Бессимптомно болезнь переносят 4 человека.

За весь период пандемии в Приамурье выявили 14 902 случая заражения коронавирусом, для этого провели более 675 тыс. тестов.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в Амурской области не зафиксировано смертельных случаев от COVID-19 за последние 24 часа, за весь период скончались 105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2, представляющая форму его мутации, выявлена на территории Нигерии, передает телеканал eNCA со ссылкой на главу Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонгу.