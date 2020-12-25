Владивосток, 25 декабря 2020, 03:57 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко одним из последних дальневосточных глав сделал 31 декабря выходным днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Кожемяко решил сделать обязательной рабочей субботу, 26 декабря, но не для всех, а лишь для чиновников. Он подписал об этом распоряжение.
Руководителям предприятий края рекомендовал сделать подобный распорядок — 26 декабря — рабочий день, 31-е — выходной.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев объявил 31 декабря выходным днём.