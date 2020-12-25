История вопроса

В России разгорелась дискуссия о необходимости ввести выходной день 31 декабря. В 2019 году канун Нового года выпал на вторник, и 31 декабря официально является рабочим днём. Однако в ряде регионов намерены сделать его выходным, а в Госдуму РФ уже внесён законопроект о праве правительства РФ переносить один из выходных дней на 31 декабря.