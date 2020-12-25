Якутск, , 03:31 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев объявил 31 декабря выходным днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Президент поддержал предложение партии «Единая Россия» объявить 31 декабря выходным днём. Сегодня я подписал соответствующий Указ. В Якутии 31 декабря будет выходным!», — сказал Николаев.

Ранее глава республики заявлял, что 31-е будет рабочим днём.

Как сообщало ИА REGNUM, в тех регионах России, где 31 декабря — рабочий день, только 28% компаний заставят всех сотрудников работать. При этом 39% руководителей нашли способ сделать этот день выходным, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.