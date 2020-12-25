Красноярск, , 03:31 — REGNUM В пятницу, 25 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, порывистый ветер, временами небольшой снег, метель, температура воздуха −9… −7 °C, с похолоданием к вечеру до −19… −17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:15 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 25 на 26 декабря ожидается до — 30 °C, без осадков.

Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В субботу, 26 декабря, в Красноярске до — 28 °C днём и около — 39 °C ночью, без осадков.

В воскресенье, 27 декабря, в Красноярске ожидается до — 33 °C днём. Ночью — до — 38 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 декабря в северных районах Красноярского края ожидается сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского муниципального района −50… −45 °C, в Эвенкийском муниципальном районе и на севере Туруханского района −55… −50 °C.

На севере центральных районов Красноярского края −35… −30 °C, ночью местами до −40… −35 °C. В центральных и южных районах северо-западный, западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, метель.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремальные морозы местами до — 50 градусов придут на смену теплу в Сибири.

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