Калининград, , 08:54 — REGNUM Решение Калининградского городского суда, приговорить мужа и жену к 12 и 13 годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в совершении государственной измены, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Их не посадили за то, что они фоткались с человеком из спец. служб. Их посадили за то, что они передавали данные другой стране», — поделился мнением А. Кузьмин.

Ряд пользователей выразили своё несогласие с решением суда. По их мнению, данная супружеская пара не подписывала никакие документы о неразглашении государственной тайны, поэтому они не несут за это ответственность.

«Вот даже интересно, какой информацией, относящейся к государственной тайне, владела пара?! Они подписывали какие-то документы, как это делается в нормальных организациях, где были проинформированы о допуске к гостайне и последствиях при ее разглашении?», — задаётся вопросом LI Kа.

Другие наоборот, поддержали решение судебного органа. По мнению данных граждан, данная семейная пара сознательно пыталась нарушить законодательство Российской Федерации.

«Всё правильно. Можно было бы их как-то оправдать за фото и не очень секретные документы, но они осуществляли преднамеренно передачу документов госучреждения. Согласитесь, даже если человек работает в какой-то фирме, а по просьбе другой, передаёт какие-то интересующие их документы, то это шпионаж в пользу другой фирмы. Поэтому даже с простых работников на обычных предприятиях, в договорах о приёме на работу, берут обязательства не разглашать служебные сведения и т.п.», — пишет пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Нашлись и те пользователи, кто выразил сомнение в необходимости наказания за государственную измену. Люди уверены, что шпионы есть у всех крупных государств.

«Я думаю, между шпионскими ведомствами разных стран должен действовать какой-то внутренний кодекс, когда пойманного шпиона сразу высылают, ну максимум запрещают въезд, если же это свои шпионили, то тоже должен быть какой-то вариант без посадок. Ведь каждый раз, когда Россия ловит так называемых шпионов и сажает их надолго, сама же Россия имеет таких же шпионов, например в США, которые занимаются тем же самым и передают данные, соответственно, ей. Конечно, США поступит аналогично, тоже посадит надолго. То есть на данный момент вся эта «шпионская уголовка» ничто иное, как лицемерие», — считает пользователь NSGrid.

Напомним, 24 декабря Калининградский городской суд приговорил мужа и жену к 12 и 13 годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в совершении государственной измены.