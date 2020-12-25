Кито, , 02:43 — REGNUM В Эквадоре за минувшие сутки выявили 926 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эквадорской территории достигло 208 010. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эквадоре жертвами осложнений COVID-19 стали 9427 человек.

При этом власти не исключают, что число летальных исходов от коронавирусной инфекции может быть больше. В частности, еще 4550 случаев смерти пациентов могут быть связаны с заболеванием COVID-19.

Отмечается, что в декабре ситуация с пандемией в Эквадоре ухудшилась, в связи с этим власти страны ввели ряд дополнительных ограничений в канун Рождества и Нового года. В частности, ограничения затрагивают работу торговых центров.