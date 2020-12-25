Тегеран, , 10:04 — REGNUM В Иране за сутки от коронавирусной инфекции погибли 152 человека, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 декабря.

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Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 54 308 граждан. Она подчеркнула, что 924 685 из общего числа 1 183 182 человек, инфицированных смертельным вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь сообщила, что за последние 24 часа в Иране было выявлено 6178 новых случаев заражения, около 924 человек госпитализированы. По её словам, еще 5 371 пациент COVID-19 находится в критическом состоянии и проходит лечение в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка опасного вируса COVID-19 поражает мир с декабря 2019 года, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.