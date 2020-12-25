Сан-Хосе, , 02:36 — REGNUM Кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции началась в Коста-Рике, заявил президент страны Карлос Альварадо в ходе пресс-конференции.

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Отмечается, что первой против COVID-19 привилась 91-летняя женщина. Всего Коста-Рика получила 9750 доз американской вакцины от компании Pfizer.

«Это лучший подарок на Рождество, который можно подарить коста-риканскому народу, потому что появилась надежда и силы покончить с пандемией и двинуться дальше», — заявил Альварадо.

По последним данным, в Коста-Рике с начала пандемии выявили 161 942 зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 2065 человек.