Тегеран, , 08:55 — REGNUM 24 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании поздравил христиан всего мира с Рождеством и Новым годом и пожелал всем «счастливого, здорового и мирного сезона». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Рождение Духа Божьего Иисуса, почитаемого всеми мусульманами как великого пророка, — это радостное событие для всего человечества», — написал Зариф в своем твиттере.

«Я желаю всем счастливого Рождества и счастливого, здорового и мирного курортного сезона», — отметил он.

Ранее глава Ассирийской Ассоциации иранского города Орумия Стэнли Саймонс сказал, что это Рождество будет проходить иначе, чем праздники предыдущих лет, так как священники будут совершать мессу и читать молитвы в одиночестве.

Христиане празднуют рождение святого пророка Иисуса Христа 25 декабря.