Загреб, , 04:20 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 8343 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 2233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 70 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 декабря.

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К аппаратам ИВЛ подключены 292 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 15 323.

В Хорватии 202 319 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.