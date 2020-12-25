Подгорица, , 03:32 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1249 проведённых ПЦР-тестов, был подтвержден 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 9 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 24 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 9 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 87 лет, а самому младшему 60 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и числа вылечившихся от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время более 45 333, а количество скончавшихся составляет 648 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 24 декабря в Черногории было подтверждено 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 2 смертельных случая.