Анкара, , 02:00 — REGNUM Партию вакцины американской компании Pfizer против COVID-19 в количестве 4,5 млн доз собираются закупить власти Турции, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в ходе пресс-конференции.

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Планируется, что от одного млн до 1,5 млн ампул препарата поступит в страну в январе, а весь объем — до конца марта 2021 года. Коджа добавил, что договор допускает заказ до 30 млн доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Турцию прибыла первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайской компанией Sinovac.

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