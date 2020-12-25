Мехико, , 01:59 — REGNUM В Мексике стартовала кампания по вакцинации населения страны против коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Для прививок будет использоваться американская вакцина, разработанная компанией Pfizer совместно с немецкой корпорацией BioNTech. Отмечается, что в первую очередь прививать будут медработников.

«Сегодня, 14 декабря, вакцинация против COVID-19 началась, и сейчас у нас появилась надежда взять пандемию под контроль», — заявил глава ведомства Уго Лопес-Гателль.

Пока в Мексику прибыло 3000 доз вакцины. Ожидается, что к концу января 2021 года эта латиноамериканская страна получит около 1,4 млн доз препарата.

По последним данным, в Мексике с начала пандемии выявили 1 350 079 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 120 311 человек.