Бразилиа, , 01:47 — REGNUM Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 58 428 и составило 7 423 945. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом 6 448 740 человек уже выздоровели. Еще 189 982 пациента скончались от осложнений при заболевании COVID-19. За сутки в Бразилии зафиксировали 762 летальных исхода, связанных с указанной причиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря минздрав Бразилии получил первый миллион доз вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

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