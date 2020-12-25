Виндхук, , 01:18 — REGNUM В Намибии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, заявил глава минздрава страны Калумби Шангула в ходе пресс-конференции.

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В частности, за минувшие сутки в этой африканской стране выявили 595 инфицированных SARS-CoV-2. Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в стране подтвердили 20 579 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Шангула выразил обеспокоенность ростом заболеваемости COVID-19 в стране и ростом числа госпитализированных пациентов. По его мнению, это может привести к перегрузке системы здравоохранения.

«Мы сообщаем о 229 госпитализированных, из которых 36 человек находятся в реанимации», — добавил он.

Отмечается, что с начала пандемии в Намибии жертвами осложнений COVID-19 стали 187 человек.