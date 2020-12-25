Абуджа, , 01:05 — REGNUM Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2, представляющую форму его мутации, выявлена на территории Нигерии, передает телеканал eNCA со ссылкой на главу Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонгу.

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Чиновник подчеркнул, что эта форма не похожа на вариант вируса, обнаженный в Великобритании. При этом он не исключил связь новой мутации с разновидностью коронавируса, зарегистрированной 18 декабря в ЮАР.

Указанный тип SARS-CoV-2 был найден в пробах, сданных пациентами 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Нкенгасонга подчеркнул, что для подтверждения связи с южноафриканским штаммом необходимо провести более детальные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря власти Нигерии рекомендовали регионам ограничить массовые мероприятия, а также закрыть бары и ночные клубы из-за ситуации с COVID-19.

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