Саранск, , 00:27 — REGNUM В Мордовии из 207 установленных на дорогах республики комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД (правил дорожного движения) в настоящее время работают только 67 или 32,3%. В ходе совещания, в котором приняли участие члены правительства и руководство регионального управления ГИБДД, врио главы республики Артем Здунов поручил привести систему фиксации нарушений в порядок в течение месяца.

«Налицо полное отсутствие взаимодействия правительства с ГИБДД. Я сейчас даже не говорю о том, чтобы система доходы в бюджет приносила. Речь идет о 123 погибших в текущем году», — высказал негодование руководитель республики.

Также было отмечено, что количество ДТП в связи с нарушением скоростного режима выросло в 5,5 раз. В течение последних трех лет число постановлений за нарушения ПДД сократилось в 5 раз.

По итогам обсуждения проблемных вопросов участникам совещания было поручено увеличить число комплексов видеофиксации на автодорогах Мордовии, определить точки установки комплексов на автомагистралях с учётом изменений дорожной инфраструктуры. Кроме того, намечено разобраться с поступлением административных штрафов за нарушения ПДД в бюджет республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по ноябрь текущего года, согласно данным статистического портала Госавтоинспекции, на дорогах Мордовии произошло 855 аварий, в которых погибли 117 человек, пострадали 1123 человека. За аналогичный период прошлого года в республике произошло 972 аварии, в которых погибли 130 человек, получили ранения различной степени тяжести 1319 человек.