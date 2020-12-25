Москва, 25 декабря 2020, 00:22 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором рекомендовал работодателям установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на сайте правительства столицы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая 24 декабря в эфире «Россия 24» Сергей Собянин сказал, что для бюджетных организаций Москвы31 декабря официально объявлено выходным днём.
Как известно, накануне президент РоссииВладимир Путин обратился к властям всех регионов с призывом сделать нерабочим последний день года на местном уровне.
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