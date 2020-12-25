Москва, , 00:22 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором рекомендовал работодателям установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на сайте правительства столицы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории города Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам», — говорится в распоряжении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая 24 декабря в эфире «Россия 24» Сергей Собянин сказал, что для бюджетных организаций Москвы31 декабря официально объявлено выходным днём.

«Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям сделать выходной день для горожан», — сказал мэр Москвы.

Как известно, накануне президент РоссииВладимир Путин обратился к властям всех регионов с призывом сделать нерабочим последний день года на местном уровне.

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