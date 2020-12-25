Ижевск, , 00:02 — REGNUM В Ижевске открылся первый пост студенческой добровольной пожарной команды. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии. Пост базируется на улице Пойма.

Пост студенческой добровольной пожарной команды. Ижевск 18.mchs.gov.ru

В настоящее время команда включает 35 добровольцев. Они уже прошли обучение в Учебном пункте управления. Планируется, что команда будет выезжать на пожары в качестве поддержки для бойцов.

У добровольцев имеется шесть комплектов боевой одежды пожарного, 12 комплектов страховочных систем для проведения высотных работ, огнетушители, рукава, стволы и прочее снаряжение для проживания в условиях палаточного городка.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2011 года была создана «Добровольная пожарная охрана учебных заведений Удмуртской Республики». Сейчас в нее входят около 200 студентов и преподавателей пяти вузов и двух колледжей республики.