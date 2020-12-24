Берн, 24 декабря 2020, 23:57 — REGNUM В Швейцарии выявлены первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса, обнаруженного ранее на территории Великобритании. Об этом сообщило 24 декабря Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.
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Какотмечается, новый штамм вируса был выявлен в образцах анализов двух граждан, прибывших из Соединённого Королевства. Сообщается уже один из них уже изолирован, информация по второму в настоящее время уточняется.
Напомним, ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что российские ученые получили образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса и приступили к его изучению.
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