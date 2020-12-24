Лондон, 24 декабря 2020, 23:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Британии выявлено 39 036 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 декабря минздрав страны.
За тот же период медики зарегистрировали смерть 574 человек с диагнозом COVID-19.
Всего с начала пандемии в Британии было выявлено 2 188 587 случаев заражения коронавирусом, из которых умерли 69 625 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии заявили о новом виде коронавируса и ввели режим строгих ограничений, которые будут действовать с 26 декабря.
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