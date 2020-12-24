Подгорица, , 23:36 — REGNUM Институт общественного здравоохранения объявил, что Черногория может ожидать вакцину от коронавируса в первом квартале 2021 года.

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Черногория в октябре присоединилась к механизму COVAX.

«Благодаря этому механизму количество зарезервированных вакцин достаточно для вакцинации 20 процентов населения. Указанная сумма обеспечивает оптимальную защиту членов наиболее уязвимых групп, а также сотрудников служб, работа которых необходима для бесперебойного функционирования государства», — говорится в сообщении института.

Ранее сообщалось, что Черногория внесла аванс за вакцины в районе 680 тысяч евро.