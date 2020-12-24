Анкара, , 23:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Турции было выявлено более 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 декабря минздрав страны.

Общее число заражений выросло в Турции на 18 102.

За тот же отрезок времени в стране умерли 254 пациента с диагнозом COVID-19.

С учетом этих данных всего с начала пандемии в Турции скончались от COVID-19 19 115 пациентов человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 28 декабря в страну отправится первая партия вакцины китайской компании SinoVac.

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