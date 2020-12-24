Буэнос-Айрес, , 22:44 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за начало поставок российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

Об этом президент Аргентины сообщил 24 декабря на своей странице в Twitter.

«Теперь у Аргентины есть вакцина против COVID-19. Наша искренняя благодарность президенту Владимиру Путину за вакцину и ту позицию, которая была проявлена по отношению к нашей стране», — написал президент Аргентины, сопроводив свой текст кадрами выгрузки вакцины «Спутник V» в международном аэропорту аргентинской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Буэнос-Айрес прибыла первая партия из 300 тыс. доз российской вакцины «Спутник V».

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