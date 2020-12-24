Париж, , 22:42 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 62 268 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 292 пациента. Об этом в четверг, 24 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 21 634 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,505 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, более не имеющий симптомов заболевания COVID-19, вероятно, завершает семидневную самоизоляцию в своей загородной резиденции в Версале.

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