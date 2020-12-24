Москва, , 22:26 — REGNUM В Минобрнауки рассчитывают, что российские школы и вузы смогут вернуться к традиционному формату обучения уже в следующем году. Об этом заявил 24 декабря глава ведомства Валерий Фальков.

© ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

"Я не хотел бы загадывать сейчас, но есть ощущение, что это будет достаточно скоро. Надеюсь, что в 2021 году мы вернёмся к привычному ритму жизни», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Министр также выразил надежду, что при возвращении к очной форме обучения удастся «взять с собой всё то лучшее», что было накоплено за период пандемии.

Как сообщил Фальков, на сегодняшний день в удалённом формате обучаются порядка трёх миллионов человек, что составляет 64% от всех российских студентов.