Санкт-Петербург, , 21:58 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на период действия самых жёстких ограничений для предприятий общественного питания в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года разрешил им организацию уличных «зимних кафе». В них жителям и гостям города можно будет перекусить, соблюдая безопасную дистанцию.

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Соответствующие изменения внесены губернатором 24 декабря в действующие «Правила благоустройства» и ряд других документов. Это должно помочь ресторанам и кафе пережить временный «локдаун» с наименьшими потерями, не ставя под угрозу безопасность посетителей.

Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, с 25 декабря по 10 января стационарное или нестационарное предприятие общепита сможет организовать уличное кафе, «если площадь, занимаемая им, не превышает площади предприятия общественного питания, при котором оно размещается». В «зимнем кафе» разрешено использовать уличную мебель, включая зонты. На ночь такая точка общепита должна быть свёрнута до утра, мебель убрана.

Согласовать появление «зимних кафе» можно в упрощенном порядке, без проектирования благоустройства территории.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смольном отказались снимать новогодние ограничения для общепитаНапомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания Санкт-Петербурга должны быть закрыты для посетителей с 19 часов до 6 часов утра. С 30 декабря по 3 января работа общепита полностью приостанавливается .

Ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Фуд-кортов, фуд-плейсы и расположенные в торговых центрах предприятия общественного питания остаются закрытыми.

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