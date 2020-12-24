Мурманск, , 21:46 — REGNUM Мурманские власти продлили режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 21 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

ИЗОляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

"На весь период ограничительных мер работающие люди старше 65 лет на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности», — уточнили в штабе.

Напомним, в ноябре власти региона отметили эффективность самоизоляции для пожилых — в регионе стало снижаться число пациентов данной категории с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили 277 больных COVID-19, 131 из них — в областном центре.