Сараево, , 21:51 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3234 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 38 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 24 декабря.

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Заражение было подтверждено у 472 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 233 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 23 новых случая заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 107 800 случаев заражения коронавирусом.