Рим, , 21:30 — REGNUM Только за последние сутки сотрудники правоохранительных органов Италии провели 100 тысяч проверок соблюдения антикоронавирусных ограничений, заявила в четверг, 24 декабря, глава МВД Лучана Ламорджезе.

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Она подчеркнула, что приостановить распространение эпидемии можно только в том случае, если не только МВД будет проводить более эффективные, чем летом 2020 года, контрольные мероприятия, но и сами граждане будут вести себя более ответственно.

По данным на 24 декабря, в Италии умерли 70 900 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 505 (днем ранее — на 553). Выздоровели 1 344 785 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 22 718 (днем ранее — на 20 494). Число подтвержденных носителей выросло на 18 040 (днем ранее — на 14 522). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 009 317 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 593 632 человека — на 5184 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» станет вся Италия.