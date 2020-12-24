Женева, Швейцария, , 21:19 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 662 825 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 77 530 799 человек. Такие данные приводит 24 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончался ещё по меньшей мере 13 061 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 1 724 904.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 570 357 новых случаях заражения коронавирусом и 11 496 скончавшихся больных за сутки.