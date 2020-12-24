Анкара, , 20:46 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 195 675 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 18 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 254 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 24 декабря.

Текстильная фабрика в Измире, Турция International Labour Organization ILO

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 100 712, смертельных случаев — до 19 115.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 21 декабря заявил: «Сегодня в больницы было принято 3218 новых пациентов. Снижение числа активных случаев продолжается. Мы получили подтверждение того, что вакцина будет эффективной в борьбе против коронавируса. Сейчас необходимо строже соблюдать меры предосторожности, пока не начнётся массовая вакцинация».