Белград, , 20:23 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 15 387 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 4 091 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 человек скончалось. К аппаратам-ИВЛ подключено 312 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 24 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 316 344, а количество смертельных случаев выросло до 2882 человек.

Первую прививку против коронавируса в Сербии сделали премьер-министр Сербии Анна Брнабич, министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Дарья Кисич-Тепавчевич и главный эпидемиолог страны Предраг Кон.