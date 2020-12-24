Рим, , 19:43 — REGNUM Общее число зарегистрированных в Италии случаев заражения коронавирусом преодолело отметку в два миллиона, сообщает 24 декабря министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Италии было зафиксировано 18 040 новых случаев инфицирования коронавирусом.

С учетом этих случаев, в Италии в общей сложности с начала эпидемии заразились коронавирусом 2 009 317 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране умерли 505 пациентов с диагнозом COVID-19, а всего жертвами эпидемии стали 70 900 жителей Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия входит в первую пятерку стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

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