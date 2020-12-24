Кострома, , 19:22 — REGNUM Сотрудницу Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф незаконно лишили зарплаты. Об этом со ссылкой на документы Свердловского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В июле-августе 2020 года фельдшер уходила в ежегодный оплачиваемый отпуск, однако отдохнуть положенные по закону 28 дней женщине не удалось. Отгуляв половину отпуска, женщина вышла на службу по просьбе начальства.

Однако, когда подошло время получения жалованья, женщина обнаружила, что осталась без зарплаты за сентябрь 2020 года. Работодатель решил удержать с неё выплаченные ранее «отпускные». Костромичка просила руководство «скорой» поменять решение и после отказа обратилась в суд. Размер морального вреда от действий начальства она оценила в 20 тысяч рублей.

«Истцу были причинены нравственные и моральные страдания, выразившиеся в стрессе, депрессии и переживаниях. Не получив зарплату, она осталась без средств к существованию. Для покупки продуктов и платежа по ипотеке ей пришлось брать заём», — говорится в решении суда.

В итоге суд пришёл к выводу, что удержание средств было произведено незаконно, и обязал работодателя выплатить фельдшеру 19 тысяч рублей зарплаты и компенсировать моральный вред в размере 4 тысячи рублей.