Москва, , 19:22 — REGNUM Наиболее действенным средством защиты от интернет-мошенников является контроль за тем, куда и кому гражданин предоставляет данные своей банковской карты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Комментируя новость о том, что в 2020 году онлайн-мошенники похитили у граждан России около 150 млрд рублей, эксперт указал на рост доверия населения к телефонным звонкам и сообщениям в период самоизоляции.

«Стало нормально обмениваться документами, обмениваться информацией, делать платежи, покупки в режиме онлайн. Причём за период пандемии это очень хорошо привили даже старикам, которые через приложения научились заказывать продукты, оплачивать онлайн», — сказал Курочкин.

Этим и воспользовались мошенники. При этом главный принцип их деятельности сводится к получению данных банковской карты жертвы.

«Основной предмет охоты мошенников — данные банковской карты. Мошенничество в основном сводится к одному — чтобы человек ввел данные по банковской карте, и они могли списать оттуда деньги. Прежде чем куда-либо что-то ввести, убедитесь, что это известный интернет-магазин, известный сервис, действительно ли вам звонит врач, лучше перезвоните в клинику, из которой вам звонили, и спросите действительно ли звонили от них. Нужно проверять прежде, чем платить», — сказал Курочкин.

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