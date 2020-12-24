Челябинск, , 19:06 — REGNUM В Челябинске всё же расторгнут контракт с подрядчиком, который сорвал сроки строительства набережной реки Миасс. Об этом заявил журналистам губернатор региона Алексей Текслер.

Срыв сроков он назвал вопиющим случаем. «Решение такое — расторгать контракт», — сказал глава региона.

Он также пообещал, что набережную всё же сделают. Как сообщало ИА REGNUM, сдать объект планировалось в 2020 году. Однако в августе стало понятно, что этого сделать не удастся, и представители областной власти пообещали подрядчику штрафные санкции.

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