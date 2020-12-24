Москва, , 19:18 — REGNUM Перевод образования в Москве на дистанционный формат не привел к снижению качества обучения. Об этом 24 декабря рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В подтверждение своих слов он привел результаты сдачи московскими школьниками Единого государственного экзамена, которые оказались не ниже предыдущего года.

«Пока мы видим, что никакой катастрофы не произошло. Другой вопрос, что это психологически некомфортно, неуютно. Но такова ситуация на сегодняшний день. Ситуация с эпидемией не упрощается, напротив, становится сильнее. А это значит, что риски заражения усиливаются, и нам надо сделать всё, чтобы снизить риски», — сказал Собянин.

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