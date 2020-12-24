Москва, , 18:57 — REGNUM В Москве прошла пресс-конференция «Молодежки ОНФ», посвященная итогам года. Участие в ней впервые приняли не только региональные команды, но и представители федеральных ведомств: МЧС России, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального медико-биологического агентства, руководители регионов, врачи и жители территорий, пострадавших в результате ЧС.

Подведение итогов, учитывая эпидемиологическую обстановку, прошло в онлайн-формате. Одним из первых к «Молодежке ОНФ» обратился сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

«Дорогая моя «Молодежка ОНФ», я выступаю как Дед Мороз. Имею на это право. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали в 2020 году — очень тяжелом и необычном. Вы молодцы. Общероссийский Народный Фронт внимательно следит за вашей работой и поддерживает вас во всем. Вы достойны очень приятных слов. Здоровья вам, благополучия и огромное спасибо! Будьте счастливы!», — сказал Леонид Рошаль.

«Леонид Михайлович для всей команды «Молодежки ОНФ» — ориентир справедливости, добра и порядочности. Поэтому его оценка нашей работы очень важна для каждого из нас», — подчеркнул в ответном слове заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Он рассказал об основных направлениях работы в уходящем году, отметив, что 2020-й можно считать одним из самых результативных.

«Команда «Молодежки ОНФ» стала больше, сильнее, профессиональнее. К нам присоединились студенты, взрослые люди, которые не хотели оставаться в стороне. В рамках штабов #МыВместе в регионах наши ребята развозили продукты и лекарства нуждающимся. Мы взяли шефство над пожилыми и одинокими. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с ФМБА, МЧС и Рослесхозом. Очень знаково и здорово, что такие крупные организации воспринимают нас не просто как волонтеров, а как полноценных партнеров, которые всегда готовы максимально оперативно включиться там, где нужна помощь», — рассказал Игорь Кастюкевич.

В Рослесхозе высоко оценили деятельность команды «Молодежки ОНФ» в ходе проведения лесовосстановительных акций и мероприятий, направленных на профилактику лесных пожаров. Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что совместная работа с «Молодежкой ОНФ» подтверждает, насколько высок запрос общества на поддержание экологической стабильности в нашей стране.

Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар рассказал, что в сфере добровольчества очень часто достаточно иметь желание помогать. Но для волонтера в сфере безопасности одного желания мало — нужны компетенции, навыки и профессионализм, поскольку главное в зоне ликвидации последствий ЧС — не навредить. Этому надо учиться, и МЧС России активно ведет работу по подготовке волонтеров, охотно делясь с ребятами необходимыми знаниями, развивая у них важные навыки.

За тысячи проведенных мониторингов в рамках акции «Безопасность детства» ребят поблагодарила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, пожелав команде «крепкого здоровья и сил для добрых дел, которых у вас впереди, я уверена, еще очень много!».

А руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова отметила неравнодушие участников команды, небезразличие, активную жизненную позицию и стремление делать мир вокруг себя лучше.

«Спасибо Вам за бесстрашное желание помогать. Мы, врачи, со своей стороны делаем все, чтобы обеспечить безопасность добровольцев и волонтеров. А вы продолжаете поддерживать медиков, — помогаете в перепрофилировании больниц под «ковид-госпитали», отвозите их к пациентам, — а также всех, кто нуждается в помощи», — отметила Вероника Скворцова.

Напомним, группы быстрого реагирования «Молодежки ОНФ», более тысячи человек, работали по перепрофилированию больниц в «ковид-госпитали» в 69 регионах страны, в общей сложности оказав содействие в оборудовании 25 тысяч койко-мест для больных коронавирусом. Сегодня участники команды задействованы в 183 клиниках в 49 регионах страны. Наряду с уже привычным перечнем работ, ребята развозят бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома.

Пандемия не отменила текущей работы. «Молодежке ОНФ» удалось провести два образовательных форума для участников команд. А такие акции, как «Марафон для сельских библиотек», «В чем сила», «Оставайся донором», «Сохраним Лес», «Безопасность детства» и другие, проведенные в партнерстве аппаратом уполномоченных по правам ребенка при Президенте РФ, МЧС России, Федеральным агентством лесного хозяйства, службой крови ФМБА, Национальным фондом содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциацией Учителей родных и государственных языков, издательским холдингом «Эксмо-АСТ», Российским книжным союзом стали по — настоящему народными и востребованными среди молодежи. Отдельное внимание в ходе пресс-конференции уделили работе групп быстрого реагирования «Молодежки ОНФ» в зонах ЧС.

«В этом году мы работали в Иркутской, Рязанской, Воронежской, Ростовской, и Свердловской областях, а также в Красноярском крае на Таймыре. Территории прибавляются, однако те регионы, в которых помогали ранее — остаются. И если раньше у нас хватало ресурса только на одну территорию ЧС, то в этом году мы одновременно выдвигались в несколько точек и еще оставался резерв для оперативного реагирования. Это значит, что команда стала больше и сильнее», — подчеркнул Игорь Кастюкевич.

Участник команды из Красноярского края Глеб Химич рассказал, сколько времени уходит на то, чтобы собрать группу оперативного реагирования и отправиться в любой из регионов страны, где нужна помощь.

«Пара дней и мы в пути. А еще нельзя забывать про наши региональные акции и обязательства, которые мы взяли в период пандемии. Но где бы ни была одна часть команды, другая обязательно будет продолжать работу в своем регионе», — отметил Глеб Химич.

Во многих регионах работу «Молодежки ОНФ» активно поддерживают местные власти. И когда есть такая поддержка, многие вопросы решать гораздо проще и легче. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поделился опытом работы с региональной командой «Молодежки ОНФ».

«Мы можем и должны опираться на общественников и волонтеров. Время пандемии высветило не только существующие проблемы, но и лучшие человеческие качества. Ребята пришли на помощь землякам в период изоляции, не остались равнодушными к проблемам пожилых людей, взяли шефство над пенсионерами, одинокими и нуждающимися семьями. Не забывали о ветеранах войны и тружениках тыла. Спасибо большое!» — поблагодарил команду Александр Осипов.

С каждым днем всероссийская команда «Молодежки ОНФ», которая сейчас насчитывает 72,5 тысячи участников, становится больше, приобретая новых друзей и сторонников в разных регионах страны. Среди них Игорь Сенотрусов из города Тулун Иркутской области. С этого года он — особый участник команды и один из самых позитивных молодых людей страны.

«Самое главное в этой жизни — не ныть! Любить жизнь такой, какая она есть, а не жаловаться на обстоятельства. Не важно, как ты выглядишь, важно то, что ты живешь и радуешь других, делаешь добрые дела», — отметил Игорь Сенотрусовв своем видеообращении.

Приятным сюрпризом для участников пресс-конференции стало прямое включение из Мурманской области. Участница из региональной команды «Молодежки ОНФ» Анна Калита предстала в роли Снегурочки.

«Я сегодня в праздничном наряде, потому что наша работа не прекращается даже во время итоговой пресс-конференции. Мы развозим лекарства и продукты нуждающимся. Перед праздником решили поднять настроение людям — к ним приезжают не просто волонтеры, а Дед Мороз со Снегурочкой. Именно такие ситуации как пандемия лучше всего показывают, какой мы сплоченный народ и что мы всегда готовы помогать друг другу», — сказала Анна Калита.

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Кастюкевич отметил, что стать участником команды «Молодежки ОНФ» может каждый. Никакого членства в организации нет, важно только желание помогать людям. А также поделился планами, в числе которых помощь врачам, увеличение команды в регионах, развитие обучающих программ по разным направлениям и работа в рамках уже ставших традиционными акций.

«Молодежка ОНФ» сегодня — это полноценная платформа, которая помогает строить гражданское общество. И самое главное достижение — это то, что нам верят люди. Они нас ждут и надеются на нашу помощь. Все только начинается! — подытожил Игорь Кастюкевич.

В завершении пресс-конференции участникам представили итоговый ролик, в который вошли наиболее яркие моменты работы команд «Молодежки ОНФ» в 2020 году. Видео положили на новую песню Леонида Агутина «Включите свет», потому что она как нельзя кстати иллюстрирует уходящий високосный год. Музыкант подарил команде право на использования этой композиции