Москва, 24 декабря 2020, 18:57 — REGNUM В Москве прошла пресс-конференция «Молодежки ОНФ», посвященная итогам года. Участие в ней впервые приняли не только региональные команды, но и представители федеральных ведомств: МЧС России, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального медико-биологического агентства, руководители регионов, врачи и жители территорий, пострадавших в результате ЧС.
Подведение итогов, учитывая эпидемиологическую обстановку, прошло в онлайн-формате. Одним из первых к «Молодежке ОНФ» обратился сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.
Он рассказал об основных направлениях работы в уходящем году, отметив, что 2020-й можно считать одним из самых результативных.
В Рослесхозе высоко оценили деятельность команды «Молодежки ОНФ» в ходе проведения лесовосстановительных акций и мероприятий, направленных на профилактику лесных пожаров. Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что совместная работа с «Молодежкой ОНФ» подтверждает, насколько высок запрос общества на поддержание экологической стабильности в нашей стране.
Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар рассказал, что в сфере добровольчества очень часто достаточно иметь желание помогать. Но для волонтера в сфере безопасности одного желания мало — нужны компетенции, навыки и профессионализм, поскольку главное в зоне ликвидации последствий ЧС — не навредить. Этому надо учиться, и МЧС России активно ведет работу по подготовке волонтеров, охотно делясь с ребятами необходимыми знаниями, развивая у них важные навыки.
За тысячи проведенных мониторингов в рамках акции «Безопасность детства» ребят поблагодарила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, пожелав команде «крепкого здоровья и сил для добрых дел, которых у вас впереди, я уверена, еще очень много!».
А руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова отметила неравнодушие участников команды, небезразличие, активную жизненную позицию и стремление делать мир вокруг себя лучше.
Напомним, группы быстрого реагирования «Молодежки ОНФ», более тысячи человек, работали по перепрофилированию больниц в «ковид-госпитали» в 69 регионах страны, в общей сложности оказав содействие в оборудовании 25 тысяч койко-мест для больных коронавирусом. Сегодня участники команды задействованы в 183 клиниках в 49 регионах страны. Наряду с уже привычным перечнем работ, ребята развозят бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома.
Пандемия не отменила текущей работы. «Молодежке ОНФ» удалось провести два образовательных форума для участников команд. А такие акции, как «Марафон для сельских библиотек», «В чем сила», «Оставайся донором», «Сохраним Лес», «Безопасность детства» и другие, проведенные в партнерстве аппаратом уполномоченных по правам ребенка при Президенте РФ, МЧС России, Федеральным агентством лесного хозяйства, службой крови ФМБА, Национальным фондом содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциацией Учителей родных и государственных языков, издательским холдингом «Эксмо-АСТ», Российским книжным союзом стали по — настоящему народными и востребованными среди молодежи. Отдельное внимание в ходе пресс-конференции уделили работе групп быстрого реагирования «Молодежки ОНФ» в зонах ЧС.
Участник команды из Красноярского края Глеб Химич рассказал, сколько времени уходит на то, чтобы собрать группу оперативного реагирования и отправиться в любой из регионов страны, где нужна помощь.
Во многих регионах работу «Молодежки ОНФ» активно поддерживают местные власти. И когда есть такая поддержка, многие вопросы решать гораздо проще и легче. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поделился опытом работы с региональной командой «Молодежки ОНФ».
С каждым днем всероссийская команда «Молодежки ОНФ», которая сейчас насчитывает 72,5 тысячи участников, становится больше, приобретая новых друзей и сторонников в разных регионах страны. Среди них Игорь Сенотрусов из города Тулун Иркутской области. С этого года он — особый участник команды и один из самых позитивных молодых людей страны.
Приятным сюрпризом для участников пресс-конференции стало прямое включение из Мурманской области. Участница из региональной команды «Молодежки ОНФ» Анна Калита предстала в роли Снегурочки.
Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Кастюкевич отметил, что стать участником команды «Молодежки ОНФ» может каждый. Никакого членства в организации нет, важно только желание помогать людям. А также поделился планами, в числе которых помощь врачам, увеличение команды в регионах, развитие обучающих программ по разным направлениям и работа в рамках уже ставших традиционными акций.
В завершении пресс-конференции участникам представили итоговый ролик, в который вошли наиболее яркие моменты работы команд «Молодежки ОНФ» в 2020 году. Видео положили на новую песню Леонида Агутина «Включите свет», потому что она как нельзя кстати иллюстрирует уходящий високосный год. Музыкант подарил команде право на использования этой композиции