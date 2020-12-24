Тамбов, , 18:54 — REGNUM В Тамбовской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» реализуется система долговременного ухода, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовская область вошла в число 18 пилотных территорий по внедрению системы долговременного ухода.

«Это комплексная программа поддержки пенсионеров и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Она позволяет максимально долго сохранить возможность пребывания людей в домашних условиях», — отметила начальник областного управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова.

Система долговременного ухода внедряется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». При этом при его реализации изменились стандарты работы: от заявительного принципа оказания услуг перешли к выявлению нуждающихся в помощи граждан. Для этого в 2020 году началась работа по типизации граждан, которая проходит в форме интервью. Специалисты Центра координации и развития социальной защиты учитывают полную картину обстоятельств и среды, в которой находится человек. По итогам принимается решение о наборе и объёме услуг.

Тамбовчанам, полностью утратившим способность к самообслуживанию, предоставляются бесплатные услуги профессиональных сиделок. На эти цели из федерального бюджета выделена субсидия в 10 млн рублей. В следующем году финансирование планируют увеличить до 58 млн рублей.

В настоящее время услуги по уходу оказывают четыре некоммерческие организации. Специалисты прошли обучение по программе «Сиделка (помощник по уходу)» на базе ТГУ имени Г.Р. Державина.

Новацией 2020 года стало обучение родственников навыкам ухода за «лежачими больными». Около 200 человек получили необходимые консультации в тамбовской «Школе родственного ухода».

Кроме того, в регионе стартовал еще один пилотный проект — по оказанию медико-социального патронажа на дому тамбовчанам старше 65 лет. Услуги оказывают частные медицинские организации. На эти цели из федерального бюджета было выделено почти 39 млн рублей. До конца 2020 года такими услугами смогут воспользоваться 225 человек.