Москва, , 18:47 — REGNUM В Москве уже более 50 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом 24 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Идет спокойная запись. Наши 70 прививочных пунктов будут работать и в праздничные дни, так что можно спокойно записываться и в новогодние праздники прививаться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин добавил, что при необходимости может быть открыто ещё до 70 прививочных пунктов, которые на сегодняшний день «есть в резервном фонде».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Сергей Собянин сообщил, что с 28 декабря в Москве будет расширен перечень лиц, которые могут получить прививку от COVID-19 в приоритетном порядке. Вакцинацию смогут пройти работники сфер ЖКХ, общественного питания, спорта и охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру и суды. Также прививку смогут сделать волонтеры и лица, занятые в некоммерческих и религиозных организациях.